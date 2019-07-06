سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 06:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يلتقى قيادات الرى وشركة مياه الشرب لمنع تكرار أزمة الانقطاع

السبت، 06 يوليه 2019 05:46 م
محافظ بورسعيد يلتقى قيادات الرى وشركة مياه الشرب لمنع تكرار أزمة الانقطاع خلال اللقاء
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مؤسعًا مع قيادات إدارة الري بمنطقة القناة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب والقيادات الأمنية بالمحافظة. 
 
وناقش محافظ بورسعيد مع المسئولين أسباب تكرار مشكلة انقطاع مياة الشرب أو انخفاض الكميات الواردة للمحافظة في أحيان أخري. 
 
وأكد "الغضبان"، إنه لن يسمح بتكرار هذه الأزمة مجددًا بأي حال من الأحوال خاصة بعد أن قدمت المحافظة كل الدعم لرفع كفاءة منظومة مياة الشرب بالمحافظة كان آخرها خمسة مليون جنية لإحلال وتجديد محطات الرفع علي طول ترعة بورسعيد. 
 
كما طالب محافظ بورسعيد، بالتنسيق المتكامل والدقيق والمستمر بين إدارة ري القناة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي ومرفق المياة بقناة السويس حول عمليات تطهير الترعة من ورد النيل وأعمال الصيانة الدورية لمحطات الرفع والمعالجة وغيرها علي أن يكون هناك إخطار مسبق بين تلك الجهات للقيام بأعمال التطهير والصيانة وتقديم بيان واضح للمواطنين في حالة حدوث أي مشكلة طارئة أو الاستعداد لأعمال الصيانة والتطهير لتدبير الاحتياجات من المياه وتحديد زمن هذه العمليات من الصيانة والتطهير. 
 
وحذر المحافظ خلال الاجتماع من اتخاذ إجراءات مشددة لكل من يتهاون في أداء هذة المهام وذلك من خلال التنسيق مع الوزارء والقيادات العليا في وزارتي الموارد المائية والإسكان والمرافق وهيئة قناة السويس.

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

انقطاع المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائبة بورسعيد: التأمين الصحى الشامل إعجاز حقيقى وانجاز للدولة المصرية

السبت، 06 يوليه 2019 04:16 م

تكريم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية لمشاركتها بمهرجان قوس قزح فى بولندا

السبت، 06 يوليه 2019 12:30 م

تعرف على أهداف ومميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. وكيفية الاشتراك والاستفادة منها.. الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانًا 100%.. والدولة تتحمل تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ

السبت، 06 يوليه 2019 12:00 م

التأمين الصحي الشامل في بورسعيد يبدأ بـ 8 عمليات جراحية.. (فيديو جراف)

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة