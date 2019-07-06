محافظ بورسعيد يلتقى قيادات الرى وشركة مياه الشرب لمنع تكرار أزمة الانقطاع

بورسعيد - السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مؤسعًا مع قيادات إدارة الري بمنطقة القناة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وناقش محافظ بورسعيد مع المسئولين أسباب تكرار مشكلة انقطاع مياة الشرب أو انخفاض الكميات الواردة للمحافظة في أحيان أخري.

وأكد "الغضبان"، إنه لن يسمح بتكرار هذه الأزمة مجددًا بأي حال من الأحوال خاصة بعد أن قدمت المحافظة كل الدعم لرفع كفاءة منظومة مياة الشرب بالمحافظة كان آخرها خمسة مليون جنية لإحلال وتجديد محطات الرفع علي طول ترعة بورسعيد.

كما طالب محافظ بورسعيد، بالتنسيق المتكامل والدقيق والمستمر بين إدارة ري القناة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي ومرفق المياة بقناة السويس حول عمليات تطهير الترعة من ورد النيل وأعمال الصيانة الدورية لمحطات الرفع والمعالجة وغيرها علي أن يكون هناك إخطار مسبق بين تلك الجهات للقيام بأعمال التطهير والصيانة وتقديم بيان واضح للمواطنين في حالة حدوث أي مشكلة طارئة أو الاستعداد لأعمال الصيانة والتطهير لتدبير الاحتياجات من المياه وتحديد زمن هذه العمليات من الصيانة والتطهير.

وحذر المحافظ خلال الاجتماع من اتخاذ إجراءات مشددة لكل من يتهاون في أداء هذة المهام وذلك من خلال التنسيق مع الوزارء والقيادات العليا في وزارتي الموارد المائية والإسكان والمرافق وهيئة قناة السويس.