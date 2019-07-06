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محافظ المنيا: 30 يوم إيقاف لأي سيارة تخالف التعريفة الجديدة

السبت، 06 يوليه 2019 11:58 ص
محافظ المنيا: 30 يوم إيقاف لأي سيارة تخالف التعريفة الجديدة غرفة عمليات محافظة المنيا
فريق المحافظات

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كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية التسع بالتنسيق مع وحدات المرور ومباحث المرور لمتابعة الالتزام بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلان التسعيرة في مكان واضح بمواقف السيارات مع تشديد الرقابة للالتزام بها وكذلك الالتزام بعدد الركاب وخطوط السير المقررة للسيارة.

 

وأعلن المحافظ خلال اجتماعه بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أن الحالة العامة بجميع محطات الوقود على مستوى مدن ومراكز المحافظة مستقرة، حيث تابع عبر الغرفة انتظام سير العمل بالمحطات، بعد اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل المواصلات عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

 

كما كلف إدارة مرور المنيا ومباحث المرور بالإبلاغ الفوري عن أي مركبة تخالف التعريفة الجديدة المقررة وإيقاف السيارات المخالفة لمدة ثلاثين يوما مع سداد الغرامة المقررة، مؤكدًا على تكثيف الخدمات المرورية النظامية والبحثية على مدار اليوم الكامل بالتعاون مع مديري المواقف بالمراكز، مع تشديد الرقابة على المواقف الرسمية وتكثيف الحملات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون على كل مخالف .

 

ووجه مديري إدارات المواقف كل بنطاق مركزه بالمتابعة الجادة للسائقين الذين يخالفون القواعد التي تم وضعها بمعرفة اللجنة العليا للمواقف واللجان الفرعية وإدارات المرور المعلنة والمنظمة لإدارة وانضباط المواقف .

 

وكان المحافظ قد تفقد عدد من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، لمتابعة حركة السير، ضمن المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة  ومدى التزام السائقين وأصحاب السيارات بالتعريفة المقررة عقب إعلان الأسعار الجديدة للوقود.

 

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أسعار الوقود

محافظ المنيا

مرور المنيا

مواقف المنيا

سائقي المنيا

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