محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة ضبط تعريفة الركوب

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم السبت موقف سيارات بنها العمومي، لمتابعة ضبط تعريفة الركوب بعد زيادة سعر الوقود، حيث قام بالاستماع إلى مشاكل السائقين والمواطنين.

ووجه المحافظ، السائقين بعدم رفع الأجرة على المواطن، ومراعاة ظروف الناس كما طالب من المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة تغالي في سعر الأجرة المحددة التي تم تحديدها لكل موقف.

كما أعطي المحافظ، تعليماته لمدير إدارة المرور بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما طالب المحافظ، من مدير مشروع المواقف عمل بنرات على المواقف مبين فيها التعريفة الجديدة حتي يكون المواطن على دراية بها، كما طالب أيضا بعمل استيكر على السيارة موضح فيه أيضا خط السير وسعر الأجرة بالإضافة الي بحث مطالب السائقين والعمل على حلها.







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