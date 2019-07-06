سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 02:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة ضبط تعريفة الركوب

السبت، 06 يوليه 2019 01:02 م
محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة ضبط تعريفة الركوب محافظ القليوبية اثناء تفقده مواقف سيارات الأجرة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم السبت موقف سيارات بنها العمومي، لمتابعة ضبط تعريفة الركوب بعد زيادة سعر الوقود، حيث قام بالاستماع إلى مشاكل السائقين والمواطنين.

ووجه المحافظ، السائقين بعدم رفع الأجرة على المواطن، ومراعاة ظروف الناس كما طالب من المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة تغالي في سعر الأجرة المحددة التي تم تحديدها لكل موقف.

كما أعطي المحافظ، تعليماته لمدير إدارة المرور بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما طالب المحافظ، من مدير مشروع المواقف عمل بنرات على المواقف مبين فيها التعريفة الجديدة حتي يكون المواطن على دراية بها، كما طالب أيضا بعمل استيكر على السيارة موضح فيه أيضا خط السير وسعر الأجرة بالإضافة الي بحث مطالب السائقين والعمل على حلها.

DSC_2347
 
 

 

DSC_2350
DSC_2350

 

DSC_2357
 
 
 

 

DSC_2358
 

 

DSC_2362
 

 

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

مواقف القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة