محافظ القاهرة: إحالة السائقين المخالفين للتعريفة وخطوط السير للنيابة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها ، حيث أكد أن الدولة راعت التوفيق بين مصلحتهم ومصلحة المواطنين عند تقدير الزيادة فى تعريفة الركوب لتحقيق العدالة مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفين .

وشدد عبد العال، على سرعة التأكد من وضع الاستيكرات الموضحة لتعريفة الركوب الجديدة فى مكان ظاهر على الزجاج الامامى والخلفى للسيارة مع نشر اللوحات التى توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط فى مكان واضح فى كل موقف على أن توضح كل لوحة أرقام شكاوى للمواطنين الخاصة بمجلس الوزراء والخط الساخن لمرور القاهرة وأرقام عرفة العمليات المركزية للمحافظة والتى تتابع شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة .

وطالب المحافظ المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين اثناء الرحلة والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية الازمة ضد سائقها مشيراً الى أن غرفة العمليات المركزية بالقاهرة لم تتلق حتى الان سوى بلاغين للشكوى من تجزئة الرحلة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين وسحب رخصتيهما .

وأضاف عبد العال، أن السائقين الذين يقومون بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة أو الذين يقومون بمخالفة خطوط السير المحددة أو تجزئة خط السير سيتم سحب التراخيص منهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة، مشيرًا إلى وجود تعليمات مشددة لرؤساء الاحياء للتأكد من حسن سير العمل بالمواقف والتعامل مع أى شكاوى وكذلك متابعة عمليات البيع فى محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز .

وشدد عبد العال، على رئيس حى غرب القاهرة بتكثيف النظافة داخل موقف عبد المنعم رياض وإزالة كافة الاشغالات منه وعدم السماح قطعيا بتواجد أى باعة جائلين بداخله .

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء هشام خشبة رئيس حى غرب القاهرة واللواء عمرو جمجوم رئيس الجهاز التنفيذى للسرفيس.