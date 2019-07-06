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محافظ الشرقية يفاجئ مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

السبت، 06 يوليه 2019 01:43 م
محافظ الشرقية يفاجئ مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة محافظ الشرقية يفاجئ مستودع لبيع الاسطوانات
الشرقية - إيمان مهنى

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستودع لبيع أسطوانات الغاز بمدينة الزقازيق للتأكد من الالتزام بسعر بيع الأسطوانة المنزلية والتجارية للمستهلك طبقاً لما أقرته محافظة الشرقية بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية ، وللوقوف علي حالة توافر أسطوانات الغاز به والتأكد من عدم وجود أي صعوبات أو إزدحام أمام المستودع وحصول المواطنين على احتياجاتهم بكل سهولة ويسر .

 

التقى محافظ الشرقية مع الأهالي واطمأن منهم على التزام صاحب المستودع ببيع اسطوانة الغاز طبقاً للأسعار المحددة، مطالباً أنه في حالة عدم الالتزام الإبلاغ فوراً على  أرقام  غرفة الأزمات والكوارث  2303693  -  بوابة الشكاوى الحكومية 16528  لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

 

شدد محافظ الشرقية على مدير مديرة التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم والتأكد من ضبط منظومة بيع المنتجات البترولية .

 

كما  بتفقد عدد من شوارع المدينة لمتابعة حركة سيارات السرفيس والتاكسي  للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة ، مؤكداً أنه قام بتشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع ادارتي المرور والمواقف لمتابعة حركة مواقف سيارات الأجرة على مدار اليوم والتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بتعديل التعريفة وعدم استغلال السائقين للمواطنين . 

و تفقد موقف الاحرار و طريق  بلبيس – الزقازيق بمدينة بلبيس للاطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات كبيرة بالموقف واستيكرات على سيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين وقال لن أسمح باستغلال المواطنين ، مطالباً الجميع بالالتزام بالقواعد الجديدة لتعريفة الركوب وعدم مخالفتها .

 

حرص محافظ الشرقية على الوقوف بنفسه على طريق بلبيس / الزقازيق لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة والتأكد من وضع إستيكر عليها موضح به خط السير وتعريفة الركوب وعدد الركاب ، وقام باستيقاف عدد من السيارات للاستفسار من المواطنين (الركاب) عن مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

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الشرقية

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