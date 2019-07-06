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خلال جولة بالمواقف..

محافظ الجيزة: تعليق لافتات بالتعريفات الجديدة وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى الركاب

السبت، 06 يوليه 2019 07:11 م
محافظ الجيزة: تعليق لافتات بالتعريفات الجديدة وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى الركاب محافظ الجيزة خلال جولته بمواقف السيرفيس
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء احمد راشد محافظ الجيزة اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة شملت موقف سرفيس الصباح بالهرم وموقف المنيب للأقاليم والمحافظات وعدد من محطات الوقود بالهرم والمنيب ومنشاة القناطر.
 
وقال المحافظ فى تصريحات له أن الجولة تستهدف التأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة لخطوط السير وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بالحصول علي أكثر من الاجرة المحددة مشددا علي الابلاغ فوراً عن أى تجاوزات.
 
وأكد المحافظ خلال الجولة أنه تم الانتهاء من تعليق اللافتات والبانرات فى كل المواقف بنطاق المحافظة موضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات وجارى لصق الاستيكرات على واجهة وخلفية السيارات .
 
وحرص المحافظ خلال الجولة على التواصل مع عدد من المواطنين والسائقين مطالباً الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين مؤكداً أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.
 
ووجه المحافظ بالدفع بـ5 سيارات محملة اسطوانات البوتاجاز لتوزيعها بعدد من المناطق بحى جنوب ومراكز البدراشين والواحات البحرية ومنشأه القناطر واوسيم وتوصيلها للمواطنين بالسعر المحدد 65 جنيه تجنباً لإستغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس .  
 
وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بتكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة .
 
واشار الى تخصيص خطوط ساخنة لتلقى اى شكاوى او بلاغات وتضم الارقام "15333؛16528" خط ساخن مجلس الوزراء و "19285 " خط ساخن الادارة العامة لمرور الجيزة و "35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة .
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز المتابعة ومحمود حسين رئيس جهاز مشروع السرفيس والنقل الجماعى وهشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة .
محافظ الجيزة خلال جولته بمحطات الوقود (2)
محافظ الجيزة خلال جولته بمحطات الوقود

محافظ الجيزة خلال جولته بمحطات الوقود (1)
محافظ الجيزة خلال جولته بمحطات الوقود

محافظ الجيزة خلال جولته بمواقف السيرفيس (4)
محافظ الجيزة خلال جولته بمواقف السيرفيس

محافظ الجيزة خلال جولته بمواقف السيرفيس (1)
محافظ الجيزة خلال جولته بمواقف السيرفيس

محافظ الجيزة خلال جولته بمواقف السيرفيس
محافظ الجيزة خلال جولته بمواقف السيرفيس
 
 
 

مواقف السيرفيس

تعريفة الكوب

موقف المنيب

محافظ الجيزة

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