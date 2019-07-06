محافظ الجيزة: تطوير قسم الغسيل الكلوى بمستشفى البدرشين المركزى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مديرية الشئون الصحية انتهت من أعمال تطوير وتوسعة قسم الغسيل الكلوى بمستشفى البدرشين المركزى، لتحسين الخدمات الطبية المقدمه للمرضى بمركز ومدينة البدرشين والمناطق المجاورة له .

وأوضح راشد، فى بيان اليوم، أن قسم الغسيل الكلوى يشهد اقبالاً كبيرا من قبل المواطنين نظرا للخدمة الصحية المتميزة التى يقدمها حيث تخدم المستشفى قطاع كبير من مواطنى المراكز، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المستشفيات بالمحافظة شهدت أعمال تطوير مؤخراً مؤكدا انة سيتم رفع كفاءة مبنى مستشفى 6 اكتوبر المركزى الحالى وطرح إنشاء ملحق مبنى جديد لزيادة نسبة الإشغال وملحق به قسم طوارئ شامل كل التخصصات من حروق وسموم ورعاية مركزة.

وقالت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير قسم الحروق بمستشفى أم المصريين وأصبح القسم مجهز على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين وتلقى العلاج بسرعة وجودة، وتم تركيب كشافات الاضاءة للقسم بالكامل وتركيب أسلاك وألواح زجاجية للشبابيك واستبدال المراتب القديمة بأخرى جديدة بالعناية المركزة والمتوسطة وغرف المرضى وتركيب التكييفات بالعناية المركزة والمتوسطة للتسهيل على المرضى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد .

يذكر أن محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية قد نظمت قافلة طبية مجانية شاملة للكشف والعلاج لجميع التخصصات بقرية القصر التابعة لإدارة الواحات البحرية فى إطار تلبية حاجة أهالى المناطق النائية داخل المحافظة من تكثيف الخدمات الطبية المقدمة وقد استفاد من القافلة 1259 حالة واستمرت على مدار يومان.

وشملت تخصصات الباطنة والنساء والتوليد والأطفال والمسالك البولية والعظام والجراحة والأنف والأذن والرمد والجلدية وتنظيم الأسره والأسنان.