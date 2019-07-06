محافظ أسيوط يشدد على تطبيق تسعيرة اسطوانات البوتاجاز وعقوبات رادعة للمخالفين

أسيوط – ضحا صالح

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على الالتزام بتسعيرة أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، والتى تم الموافقة عليها مع إلزام أصحاب مستودعات البوتاجاز وسيارات شباب الخريجيين وشركة بوتاجاسكو بتركيب لافتات مدون عليها أسعار أسطوانة البوتاجاز، وبالنسبة لمستودعات القطاع الخاص تكون سعر الأسطوانة المنزلية تباع للمستهلك بسعر 68 جنيها من مقر المستودع، وفى حالة توصيلها للمستهلك "ديليفرى" تباع بسعر 72 جنيهًا للاسطوانة، أما أسطوانة البوتاجاز التجارية تصل إلى للمستهلك بسعر 140 جنيهاً، ومن مقر المستودع تباع بسعر 135 جنيها للاسطوانة.

وبالنسبة لشركة بوتاجسكو تباع الأسطوانة المنزلية داخل مستودعاتها بمبلغ 66 جنيها وتسلم لشباب الخريجين والوزارة والاقفاص الحديدية والشئون الاجتماعية بمبلغ 66 جنيها وفى حال توصيلها إلى الاقفاص الحديدية تباع بمبلغ 67 جنيها، وفى حال توصيلها للمنازل تباع بمبلغ 72 جنيها، أما الاسطوانة التجارية يتم بيعها داخل مستودعات الشركة بمبلغ 135 جنيها، وفى حالة التوصيل إلى المحلات أو المطاعم والمقاهى ومزارع الدواجن تباع بمبلغ 140 جنيها ً، وبالنسبة لشباب الخريجين يقوم بتوصيل الاسطوانة المنزلية للمنازل بسعر 72 جنيها، وبالنسبة لصندوق التكافل للعاملين بمحافظة أسيوط، يتم بيع الأسطوانة المنزلية داخل مستودعات الصندوق بمبلغ 68 جنيها، وفى حالة توصيلها دليفرى بمبلغ 72 جنيها للاسطوانة، على أن يتم تحرير المحاضر الفورية والغرامات على المخالفين وفقا للقانون، وذلك لمنع استغلال المواطنين أو الاتجار بها فى السوق السوداء .

وقال "نور الدين" – فى تصريحات صحفية اليوم – إنه تم تحديد سعر بيع إسطوانات البوتاجاز بالمحافظة بناء على مذكرة مديرية التموين بأسيوط، وذلك فى أعقاب ترشيد أسعار الوقود والإجراءات الاقتصادية التى إتخذتها الحكومة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1553 لسنة 2019 الخاص بتحديد سعر بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للمستهلك، مؤكداً إنه لاتهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواد البترولية أو الاتجار بها فى السوق السوداء وتوقيع عقوبات وغرامات رادعة على المخالفين، مصدرا تعليماته إلى رؤساء المراكز والأحياء ومدير مديرية التموين والمرور ومباحث المرور بتكثيف الحملات المفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمختلف القرى والنجوع والتأكد من إلتزامهم بالإسعار المقررة بالإضافة إلى تركيب بانرات ولافتات بالأسعار الجديدة على المستودعات وعلى سيارات شباب الخريجين وشركة بوتاجاسكو .

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى إنه يوجد بالمحافظة 266 حصة من إسطوانات البوتاجاز لشباب الخريجيين يتم توزيعها على المواطنين بالإضافة إلى 205 مستودع بوتاجاز و16 مستودع بوتاجاسكو وجميعهم يخضعون للرقابة التموينية المباشرة ويطبق عليهم العقوبات فى حالة المخالفة .

حيث تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أى تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.