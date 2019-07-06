مجلس الشورى السعودى يناقش مشروعًا لمكافحة العنوسة

إيمان حنا

يناقش مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية عددا من الموضوعات المهمة، في جلساته الثلاث المقرر عقدها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، إذ سيبحث تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبد الله المشاري آل سعود، والدكتور خالد العقيل استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

كما سيبحث في جلسة الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م، 50) ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ،240)، المتضمن أن يعدل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية لهذا العام، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

فيما سيناقش المجلس في جلسة الثلاثاء القادم، وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مقترح تعديل المادتين (الثالثة والرابعة) من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏9) المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة المقدم من عضوي المجلس الدكتور أيمن فاضل والدكتور ثامر البراك، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، بينما في جلسة المجلس يوم الأربعاء، ستتم مناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في شأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المال.

ويتناول الشورى أيضا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م، 1)، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع «نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها»، المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.