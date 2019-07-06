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مجلس الدولة يشكل لجنة لإعداد الحركة القضائية الجديدة

السبت، 06 يوليه 2019 05:42 م
مجلس الدولة يشكل لجنة لإعداد الحركة القضائية الجديدة مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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شكل مجلس الدولة لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2019- 2020 برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشاريين يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوي والتشريع، ويحيي خضري، رئيس إدارة التفتيش الفني، وأنور خليل، رئيس قسم التشريع، وأحمد موسى، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.

وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية، بدايته غدًا الأحد، بتلقي رغبات القضاة حتى 14 يوليو، على أن يتم بعدها عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة حتى 30 يوليو، وعرض الحركة على المجلس الخاص 3 أغسطس المقبل.

ويتم إصدار الحركة في 20 أغسطس المقبل، ويتم بعدها بدء تلقي التظلمات على قرار الحركة بدءًا من 20 أغسطس حتى 27 من نفس الشهر، ويتم البت فيها بجلسة المجلس الخاص 2 سبتمبر المقبل.

 

 


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تشكيل مجلس الدولة

حركة قضائية

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