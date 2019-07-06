متهمان بحيازة حشيش فى الظاهر: " المكسب الحرام مش بيدوم ونفسنا نشتغل حلال"

كتب سليم على

اعترف متهمان أمام نيابة الظاهر، بحيازة 550 جرام حشيش بقصد الاتجار فى دائرة القسم، قائلين :"المكسب الحرام مش بيدوم ونفسنا نشتغل بالحلال".

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما (550 جرام حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث للمتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لسهولة التنقل بها، وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين ووجهت لهم تهمة حيازة والاتجار فى المخدرات .