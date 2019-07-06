سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 12:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

متهمان بحيازة حشيش فى الظاهر: " المكسب الحرام مش بيدوم ونفسنا نشتغل حلال"

السبت، 06 يوليه 2019 11:37 م
متهمان بحيازة حشيش فى الظاهر: " المكسب الحرام مش بيدوم ونفسنا نشتغل حلال" حشيش-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف متهمان أمام نيابة الظاهر، بحيازة 550 جرام حشيش بقصد الاتجار فى دائرة القسم، قائلين :"المكسب الحرام مش بيدوم ونفسنا نشتغل بالحلال". 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما (550 جرام حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث للمتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لسهولة التنقل بها، وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين ووجهت لهم تهمة حيازة والاتجار فى المخدرات .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مباحث مكافحة المخدرات

حيازه مواد مخدرة

مكافحة المخدرات

المخدرات فى الظاهر

الضاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة