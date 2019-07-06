مبعوث أمريكى: جلسة محادثات السلام بين أمريكا وطالبان "مثمرة"

رويترز

قال مبعوث السلام الأمريكي الذي يقود المحادثات مع حركة طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان، اليوم السبت، إن أحدث مباحثات بين الجانبين كانت "أكثر جلسة مثمرة" حتى الآن.

وقال زلماي خليل زاد، إنه تم إحراز تقدم كبير بشأن كل البنود الأربعة باتفاقية السلام وهي توفير ضمانات لمكافحة الإرهاب وانسحاب القوات والمشاركة في الحوار الداخلي الأفغاني والمفاوضات والتوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار.

وتستأنف الأطراف المتحاربة الاجتماع ابتداء من يوم الثلاثاء في قطر بعد انتهاء المحادثات بين الأطراف الأفغانية.