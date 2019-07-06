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مباحث التموين بالأقصر تحرر 360 قضية متنوعة فى حملات على المحلات التجارية

السبت، 06 يوليه 2019 05:12 م
مباحث التموين بالأقصر تحرر 360 قضية متنوعة فى حملات على المحلات التجارية حملات تموين -ارشيفيه
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مباحث التموين بمحافظة الأقصر، حملات تفتيشية على المحلات التجارية، وذلك فى إطار استمرار جهود مباحث التموين لضبط الأسواق وضمان جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين، وأسفرت الحملات عن تحرير 360 قضية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

ومن جانبه صرح العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين بالأقصر، أنه خلال الحملات تحرير 360 قضية متنوعة، تتضمن 5 قضايا فى مجال السلع المنتهية الصلاحية عبارة عن 70 كيلو مضبوطات، 162 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 30 قضية تراخيص، 103 قضية الشهادات الصحية، 4 قضايا تجميع دقيق بلدى مدعم اجمالى 450 كيلو، 28 قضية لـ 290 كيلو مضبوطات متنوعة بدون فواتير، 5 قضايا سلع مجهولة المصدر بأجمالى 185 كيلو مضبوطات متنوعة، 12 قضية عدم ممارسة النشاط، قضية تجميع سكر تموينى بأجمالى 23 كيلو، وبذلك تكون بلغت حجم المضبوطات 1،018 طن مضبوطات متنوعة.

 

وأكد العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين - فى بيان صحفى - أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيراً إلى تكثيف الحملات التفتيشية على كافة مراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط اللازم بالأسواق.

 


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