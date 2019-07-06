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ماذا يحدث فى جسمك إذا لم تحصل على ما يكفى من فيتامين B

السبت، 06 يوليه 2019 12:00 ص
ماذا يحدث فى جسمك إذا لم تحصل على ما يكفى من فيتامين B فيتامين ب - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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يمكن أن يسبب نقص بعض فيتامينات "ب" فى عدة مشاكل أبرزها، فقر الدم والتعب وسوء الشهية وآلام البطن والاكتئاب والتنميل، ووخز فى الذراعين والساقين، وتشنجات العضلات والتهابات الجهاز التنفسى، وفقدان الشعر، والإكزيما وضعف النمو عند الأطفال والعيوب الخلقية.
 
ويعتقد بعض الأطباء أن نقص فيتامين ب يضعف الجهاز المناعى ويزيد من قابلية الإصابة بالسرطان، لكن لا يوجد دليل علمى يدعم هذا الادعاء، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.
فيتامين ب
فيتامين ب
 
وتشتمل مجموعة فيتامين B على B1 (الثيامين)، B2 (الريبوفلافين)، B3 (النياسين)، B5 (حمض البانتوثنيك)، B6 (البيريدوكسين)، B7 (البيوتين)، B9 (حمض الفوليك، مكمل صناعي أو حمض الفوليك) فى بعض الأطعمة وB12 (الكوبالامين). 
 
مجموعة  الفيتامينات هذه ضرورية للنمو والتطور، خاصة فى الجنين، حيث تشير الدلائل إلى أن تناول حمض الفوليك أثناء الحمل يقلل من خطر العيوب الخلقية، ولكن تشير الدراسات ذات الشواهد إلى أن مكملات حمض الفوليك التي من صنع الإنسان تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدى، ويعتقد بعض الممارسين أن اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات ومنتجات الحبوب المخصبة يمكن أن يساعد في الحماية من السرطان.

فيتامين ب

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