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مادورو يعلن عن تدريبات عسكرية جديدة بفنزويلا الشهر الجارى

السبت، 06 يوليه 2019 12:19 ص
مادورو يعلن عن تدريبات عسكرية جديدة بفنزويلا الشهر الجارى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، عن إجراء مناورات عسكرية جديدة في البلاد يوم 24 يوليو الجاري.
 
وقال مادورو، خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى السنوية 208 لاستقلال فنزويلا، : "سيجري التدريب في 24 يوليو، على شرف بطل التحرير سيمون بوليفار، والذكرى السنوية لإنشاء أسطولنا البوليفاري لحماية البحر الكاريبي والشواطئ والحدود الفنزويلية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
 
وأضاف مادورو: "ستكون مناورات مدنية وعسكرية لاختبار خطط الدفاع الوطني للبلاد وحماية بحارها وأنهارها وحدودها".
 
وكانت المرة الأخيرة التي جرت فيها مناورات عسكرية كبيرة في فنزويلا، في منتصف فبراير الماضي، وحينها أعلن مادورو، عن نجاح أكبر المناورات العسكرية "أنغوستورا "، التي جرت في الفترة من 10 إلى 15 فبراير.

نيكولاس مادورو

مناورات عسكرية

عرض عسكري

الحدود الفنزويلية

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