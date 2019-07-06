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لو اتعرضت لخلع فى الكتف.. تعرف على الوقت الذى يستغرقه للشفاء

السبت، 06 يوليه 2019 03:30 م
لو اتعرضت لخلع فى الكتف.. تعرف على الوقت الذى يستغرقه للشفاء الوقت الذى يحتاجه الكتف للشفاء فى حالات الكتف
كتبت إيناس البنا

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تستغرق حالات خلع الكوع ما لا يقل عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل للشفاء، وربما لفترة أطول إذا كان الخلع شديدًا.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحى العظام "aaos"، هناك نوعان من خلع الكوع: خلع كامل وخلع جزئي، فى حالة الخلع الكامل، يتم فصل الأسطح المفصلية تمامًا ، في حين يتم فصل الأسطح المفصلية جزئيًا فقط فى حالات الخلع الجزئى.

يتكون الكوع من ثلاث عظام: "عظم العضد والكعبرة والزند"، أولها يأتي من الذراع العلوى، بينما الاثنان الآخران من الساعد، تلتصق هذه العظام معًا لتكوين المفصل.

الوقت الذى يحتاجه الكتف للشفاء
الوقت الذى يحتاجه الكتف للشفاء

 

عادة ما يتم تشخيص خلع الكوع من خلال استخدام التصوير بالأشعة السينية، كما يمكن استخدام التصوير المقطعي أو صورة الرنين المغناطيسي إذا كان الخلع أكثر دقة.

بعد أن يقوم الطبيب بإعادة ضبط الكوع، يضعه في جبيرة أو حبال إذا كان خلع الكوع بسيط،  على أن يبقى الكوع فى وضع غير متحرك لعدة أسابيع، ويكون العلاج الطبيعي مطلوب لاستعادة مجموعة كاملة من الحركة.

ولكن إذا كان الخلع أكثر تعقيدًا، فقد تكون الجراحة ضرورية الحالة، في مثل هذه الحالة، يكون وقت الاسترداد أطول عمومًا من خلع الكوع البسيط. 

 


خلع الكوع

المفصل

عظام الساعد

عظم العضد

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