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لندن: سقوط القتيل ال69 خلال العام الجارى فى العاصمة البريطانية

السبت، 06 يوليه 2019 02:00 ص
لندن: سقوط القتيل ال69 خلال العام الجارى فى العاصمة البريطانية شرطة لندن
أ ش أ

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لقي رجل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري شمال غربي لندن مساء امس الجمعة، ليصل بذلك عدد قتلى العاصمة البريطانية في العام الجاري وحده إلى 69 قتيلا.
 
وقالت الشرطة إنها عثرت على شاب عشريني يعاني جروحا جراء إصابته بطلق ناري في أحد شوارع منطقة ويمبلي، حيث نقل إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. 
 
وأضافت الشرطة أنها اتصلت بأحد أقارب الضحية لتحديد هويته، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.
 
وقالت الشرطة إنها لم تعتقل أحدا على خلفية الاشتباه به في الحادث حتى الآن، إلا أن المنطقة ستشهد وجودا أمنيا مكثفا.
 
وتشهد لندن بشكل خاص والمملكة المتحدة بشكل عام ارتفاعا في معدلات جرائم الطعن التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات.

لندن

المملكة المتحدة

منطقة ويمبلي

جرائم الطعن

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