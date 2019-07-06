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للنساء.. نصائح للحد من التهاب عنق الرحم منها أخذ عينة كل 6 أشهر

السبت، 06 يوليه 2019 05:00 م
للنساء.. نصائح للحد من التهاب عنق الرحم منها أخذ عينة كل 6 أشهر التهاب عنق الرحم
كتبت فاطمة ياسر

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تتعرض الكثير من النساء للإصابة بالتهابات فى عنق الرحم، وهذا الأمر يتسبب فى تعرضهن لمشاكل أخرى فى المسالك البولية والمثانة وما شابه ذلك، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم النصائح التى تساهم فى الحد من الإصابة بالتهاب عنق الرحم، وذلك وفقا لموقع"healthline" .

أوضح التقرير أن تعرض البعض من النساء لمشاكل فى الرحم كالتهاب فى عنق الرحم وعدم الاهتمام فى علاج هذا الأمر، قد يتسبب فى التعرض للعديد من المضاعفات كالتهاب المثانة ومشاكل فى مجرى البول، وحالة عدم علاج الأمر قد يتحول الأمر للإصابة بسرطان فى عنق الرحم.

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وهناك العديد من الأشياء التى يجب القيام بها للحد من الإصابة والتعرض لمثل هذه المضاعفات ومنها التالى:

- على المرأة المعرضة للإصابة بالتهاب فى عنق الحرم أخذ عينة منه كل 6 أشهر للاطمئنان على صحة الرحم والتعرف إذا كانت تعانى من مشاكل به أم لا.

- الذهاب للطبيب عند الشعور بحرقة فى البول أو الإصابة والتعرض لمشاكل فى الجهاز التناسلى للمرأة.

- حال الإصابة بالتهاب فى عنق الرحم قد ينتقل هذا الالتهاب للزوج ولذا ينصح بإقامة العلاقة الجنسية بالواقى الذكرى.


الرحم

مشاكل الرحم

التهاب عنق الرحم

اسباب التهاب عنق الرحم

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