للمستثمر.. تعرف على 5 مزايا لإنشاء حساب على خريطة مصر الاستثمارية

تواصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إدخال تحديثات على خريطة مصر الاستثمارية بهدف تقديم خدمات أفضل للمستثمرين.
ويرصد "اليوم السابع" 5 مزايا للمستثمرين لإنشاء حساب على الخريطة :
1 - مساعدة المستثمر على مقارنة كل الفرص الاستثمارية فى المحافظات لاختيار أفضلها.
2 - يمكن للمستثمر حفظ الفرص الاستثمارية التى اختارها للمفاضلة بينها.
3 - يمكن للمستثمر ترشيح الفرص الاستثمارية لآخرين.
4- يمكن للمستثمر التواصل المباشر مع كافة الجهات لاختيار أي فرصة استثمارية.
5- كل فرصة استثمارية مبين حولها كافة الشروط والمزايا والمعلومات تفصيليا .
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