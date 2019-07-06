للمستثمر.. تعرف على 5 مزايا لإنشاء حساب على خريطة مصر الاستثمارية

كتب عبد الحليم سالم

تواصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إدخال تحديثات على خريطة مصر الاستثمارية بهدف تقديم خدمات أفضل للمستثمرين.

ويرصد "اليوم السابع" 5 مزايا للمستثمرين لإنشاء حساب على الخريطة :

1 - مساعدة المستثمر على مقارنة كل الفرص الاستثمارية فى المحافظات لاختيار أفضلها.

2 - يمكن للمستثمر حفظ الفرص الاستثمارية التى اختارها للمفاضلة بينها.

3 - يمكن للمستثمر ترشيح الفرص الاستثمارية لآخرين.

4- يمكن للمستثمر التواصل المباشر مع كافة الجهات لاختيار أي فرصة استثمارية.

5- كل فرصة استثمارية مبين حولها كافة الشروط والمزايا والمعلومات تفصيليا .