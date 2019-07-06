لجان المصالحات وبيت العائلة ينجحان في إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

أسيوط- هيثم البدري

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع لجنة المصالحات وبيت العائلة في عقد جلسة صلح بين عائلتين بمنقباد، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة "أسيوط بلا ثأر" التى أطلقها محافظ أسيوط بجميع قرى ،ومراكز المحافظة لإنهاء الخصومات الثأرية.

حيث تم الصلح بين، عائلتي مراد وعائلة الزينى بحضور أعضاء لجنة المصالحات وبيت العائلة،وعدد من القيادات الشعبية والتنفييذية ،وأهالي الطرفين واقر العائلتان بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر، وأقسم طرفا العائلتين علي الصلح وعلي عدم العودة للخلافات مرة أخري.