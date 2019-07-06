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كوريا الشمالية: الطالب الاسترالى نشر دعاية مناهضة لنا وانخرط فى أنشطة تجسس

السبت، 06 يوليه 2019 01:11 م
كوريا الشمالية: الطالب الاسترالى نشر دعاية مناهضة لنا وانخرط فى أنشطة تجسس كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج /أ ش أ/

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قالت كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن الطالب الأسترالى أليك سيجلى الذى تم إطلاق سراحه مؤخرا بعد احتجازه لمدة أسبوع قام بنشر دعاية مناهضة لبيونج يانج وانخرط فى أنشطة تجسس عبر تزويده منافذ إعلامية لها آراء نقدية للشمال بصور ومواد أخرى.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية قولها إن كوريا الشمالية قامت بترحيل سيجلى أمس الأول الخميس ؛ بعد أن طلب العفو عن أنشطته التى وصفتها الوكالة بأنها "تنتهك سيادة كوريا الشمالية".

ووصل سيجلى إلى العاصمة اليابانية طوكيو الخميس الماضي.. وقال فى تصريحات صحفية إنه فى "حالة جيدة للغاية"، دون أن يذكر ما حدث له.. وكان سيجلى يدرس فى جامعة بيونج يانج ويعمل مرشدا سياحيا فى العاصمة الكورية الشمالية قبل أن ينقطع عن الاتصال بعائلته وأصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت (إيه بى سي) أن كوريا الشمالية أطلقت سراح الطالب الأسترالى بعد تدخل دبلوماسيين من السويد..مشيرة إلى أنه عقب وصول سيجلى إلى العاصمة الصينية بكين توجه إلى طوكيو ليجتمع شمله مع زوجته اليابانية.ش

 


كوريا الشمالية

أخبار كوريا الشمالية

الطالب الاسترالى

بيونج يانج

أنشطة تجسس

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