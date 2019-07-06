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كنترولات الثانوية العامة تنتهى من تصحيح 90% من العينات العشوائية للامتحانات

السبت، 06 يوليه 2019 11:56 ص
كنترولات الثانوية العامة تنتهى من تصحيح 90% من العينات العشوائية للامتحانات طلاب ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح قرابة 90% من العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة والتى انتهى الطلاب منها يوم الأربعاء الماضى 3 يوليو.
 
وكشفت مصادر مسئولة، أن الكنترولات أوشكت على الانتهاء من تصحيح المواد المتبقية فى العينة العشوائية وهى الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الثانية والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل.
 
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم إعلان العينة العشوائية فى الجولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع قريبا.
 
وكانت امتحانات الثانوية العامة بدأت 8 يونيو الماضى وانتهت 3 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 669 ألف طالب وطالبة امتحان شهادة الثانوية العامة، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم ضبطها قرابة 980 مخالفة خلال فترة الامتحانات وجارى التحقيق فيها من قبل الشئون القانونية لإعلان تفاصيلها قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019.

التربية والتعليم

الثانوية العامة

تصحيح عينة الجبر والهندسة الفراغية

نتيجة الثانوية العامة 2019

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