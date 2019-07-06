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كم من الوقت يحتاجه الجسم لامتصاص الفيتامينات

السبت، 06 يوليه 2019 05:30 ص
كم من الوقت يحتاجه الجسم لامتصاص الفيتامينات فيتامينات - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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يعتمد طول الوقت الذى يستغرقه جسم الإنسان لامتصاص الفيتامينات في المقام الأول على نوع الفيتامين وصحة الجهاز الهضمة للشخص.
 
وبالنسبة لمعظم الفيتامينات فإنه يتم امتصاصها في غضون دقائق فى الأمعاء الدقيقة، ولكن يجب عليها أولاً المرور عبر المعدة، حيث من المحتمل أن تخضع للمعالجة لمدة 3 ساعات، وفقًا لموقع NutriStrategy.
 
ويتم امتصاص الفيتامينات أثناء عملية الهضم، لأن الهضم يعمل عن طريق تحريك الطعام من خلال الجهاز الهضمي، والذي يبدأ في الفم وينتهى بالأمعاء الغليظة. 
فيتامينات
فيتامينات
 
يمر الطعام عبر المريء إلى المعدة، ممزوجًا بالعصارات الهضمية التي تقسم جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات أصغر، ويتم امتصاص الجزيئات الصغيرة من خلال جدران الأمعاء الدقيقة، وتشق طريقها إلى مجرى الدم إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، والتي تشمل جميع فيتامينات B وفيتامين C، تمر مباشرة في مجرى الدم، بينما  الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون تحتاج إلى مزيد من المعالجة عن طريق الصفراء التي يتم إطلاقها في الأمعاء الدقيقة، ويجب أن تدخل الأوعية اللمفاوية قبل دخول مجرى الدم، وتشمل الفيتامينات ابقابلة للذوبان في الدهون: A ، D ، E وK.
 
ويتأثر امتصاص بعض الفيتامينات بتأثر فيتامينات أو معادن أخرى والعكس صحيح، على سبيل المثال يساعد فيتامين C الجسم على امتصاص الحديد.

فيتامينات

صحة الجسم

الفيتامينات

فوائد الفيتامينات

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