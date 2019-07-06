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قوافل طبية مجانية من جامعة أسيوط تعالج 863 حالة مرضية بالوادى الجديد مجانًا

السبت، 06 يوليه 2019 05:47 م
قوافل طبية مجانية من جامعة أسيوط تعالج 863 حالة مرضية بالوادى الجديد مجانًا الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد عن انتهاء عمل القوافل الطبية المجانية الموفدة من جامعة أسيوط على مدار يومين بمستشفى الخارجة العام ومستشفى باريس المركزى، وذلك فى إطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز فى بعض التخصصات الطبية.

قالت الدكتورة السيدة مشرف، فى بيان إن القافلة نفذت برنامجها بتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان لأبناء المحافظة بمركزى الخارجة وباريس حيث جرى توقيع الكشف الطبى على 863 حالة مرضية تضمنت 479 حالة مرضية بمركز باريس والقرى التابعة له و384 حالة مرضية بمركز الخارجة وذلك فى تخصصات ( باطنة عامه – جراحه – نفسيه وعصبيه – نساء وتوليد – مسالك بوليه – جلديه وتناسليه – أطفال – أمراض صدريه – جراحه عظام – أنف وأذن – جراحه عيون – جهاز هضمى وكبد – جراحه أوعيه دموية – جراحه تجميل – جراحة أسنان).

أضافت مشرف إن بيان الحالات المرضية التى جرى علاجها تضمنت 28 حالة جراحة عامة، و17 حالة جراحة تجميل، 93 حالة أطفال، واوعية دموية 35 حالة، ونفسية وعصبية 16 حالة، ومسالك 82 حالة، ونساء وولادة 59حالة، وعظام 145حالة،  وأمراض جلدية 50حالة وباطنه 115 حالة وامراض صدر 55 حالة، جهاز هضمى 18 حالة وانف وأذن 30 حالة، وأمراض عيون 100 حالة.

أكدت مشرف على استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات للقوافل الطبية بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.


صحة الوادى الجديد

قوافل طبية مجانية

جامعه اسيوط

وزاره الصحه

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