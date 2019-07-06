قرعة علنية لتوزيع وحدات الإسكان الاجتماعى على المنتفعين بمركز باريس بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد من إجراءات القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية علي المنتفعين، والتي بلغ عددها 81 وحدة سكنية جرت القرعة العلنية عليها بين 156 شخص من المقبولين من شباب الخريجين وذلك بحضور يوسف مرزوق محمد رئيس مركز باريس وعدد من القيادات التنفيذية والمتقدمين للحصول علي تلك الوحدات السكنية.

وقال رئيس مركز باريس، إنه جرى الانتهاء من عمل لجنة فحص طلبات المتقدمين للحصول علي الوحدات السكنية، وفتح باب التظلمات أمام غير المنطبق عليهم الشروط اعتبارا من الاحد الموافق 14 أبريل الماضي ولمده خمسة عشر يوما كما جرى استيفاء اوراق المقبولين الذين جرت بينهم القرعة العلنية بشفافية ونزاهة، مؤكدا على أن اللجنة المختصة سوف تستكمل إجراءات تسليم الوحدات السكنية المنتفعين ممن فازوا بالقرعة العلنية التي تم اجرائها بينهم.

أوضح مرزوق أن المشروع ضمن خطة وزارة الإسكان الذي جرى الانتهاء منه في شهر فبراير 2015 بإجمالي 96 وحدة سكنية وبتكلفة 13 مليون جنيه وتم تسليم 15 وحدة سكنية المنتفعين ونقل ملكيه باقي الوحدات للمحافظة باجمالي 81 وحدة تم تنفيذ القرعة العلنية عليها للمرة الثانية لعدم استكمال الإجراءات مسبقا.







