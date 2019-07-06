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فيديو وصور.. رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة

السبت، 06 يوليه 2019 01:02 م
فيديو وصور.. رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة رئيس مدينة إسنا يضع الملصقات بتسعيرة الركوب الجديدة على السيارات
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، اليوم السبت، مواقف سيارات الأجرة بمرافقة ضباط ومباحث المرور وإدارة المواقف، وذلك لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بمواقف السيارات، والتأكد من مدى إنضباط حركة نقل الركاب وإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وتشديد الرقابة وضبط أى مخالفات من السائقين على جميع الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وخلال جولات رئيس مدينة إسنا تبين إلتزام السائقين والركاب وتقبلهم للتعريفة الجديدة، كما قام بوضع ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات ووضع اللوحات الإرشادية بكل موقف مبين عليها الأسعار الجديدة، وشدد سيادته على تكثيف الحملات التموينية والمرورية والمتابعة المستمرة والرقابة والإشراف الكامل على المخابز والأسواق العامة ومحطات تموين السيارات.

وأكد رئيس المدينة خلال جولاته على المواقف، أنه ستكون هناك إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين واستغلال المواطنين، ورافقه بالجولات كل من العقيد حاتم حمدون من مرور الأقصر، والنقيب أحمد بسطاوى من مباحث مرور الأقصر، والنقيب عبد العزيز عواد بمرور إسنا، ورئيس المواقف بإسنا إبراهيم الدالى.

كما أعلن جمال فلتس مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، عن تلقى 10306 شكوى فى اليوم المفتوح منذ شهر سبتمبر الماضى وحتى يوليو الجارى، موضحاً أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يولى أهتمام خاص بحل مشكلات المواطنين فوراً.

وأضاف جمال فلتس – فى بيان صحفى – أن المحافظ قابل 1249 مواطن خلال فعاليات اليوم المفتوح والذى يعقد يوم الأثنين من كل أسبوع، كما تلقت إدارة خدمة المواطنين نحو 9057 شكوى فردية فى العشر أشهر الماضية، تم حل أغلبها.

وأكد عبده أبراهيم مدير بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أن أجمالى الشكاوى التى تلقتها البوابة نحو 415 شكوى من سبتمبر المنصرم ليوليو الحالى، منها 283 شكوى فردية، و132 شكوى جماعية، وتم إنجاز 368 شكوى بمعدل 89% بمتوسط 60 يوم كحد أقصى للرد على الشكاوى وحلها.

ومن جانبها تتعاون محافظة الأقصر مع جميع المراكز والمدن والمديريات والإدارات الخدمية لحل مشكلات المواطنين، حيث حصدت الأقصر المركز الأول العام الماضى على مستوى الجمهورية فى معدل الأستجابة للشكاوى وحلها فى بوابة الشكاوى الحكومية.

رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه (1)
رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه (2)
رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه (3)
رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه (4)
رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه (5)
رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه (6)
رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه (7)
رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه (8)
رئيس مدينة إسنا يتفقد مواقف السيارات ويركب ملصقات تسعيرة الركوب الجديدة بنفسه

 

 


الاقصر

تسعيرة الركوب الجديدة

رئيس مدينة اسنا

حل مشاكل المواطنين بالاقصر

خدمة المواطنين بلاقصر

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