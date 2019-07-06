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فيديو.. لحظة اقتحام بؤر إجرامية وضبط 1142 قطعة سلاح و1858 هاربا من الجنايات

السبت، 06 يوليه 2019 06:50 م
فيديو.. لحظة اقتحام بؤر إجرامية وضبط 1142 قطعة سلاح و1858 هاربا من الجنايات جانب من الحملة
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو اقتحمت قوات الشرطة مدعومة بالمجموعات القتالية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.
 
ونجحت الحملات الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم فى ضبط 1142قطعة سلاح نارى، عبارة عن "118 بندقية آلية – 226 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 78 طبنجة – 720 فرد محلى الصنع" وضبط 2308 طلقة مختلفة الأعيرة، 1218 قطعة سلاح أبيض، وتم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضُبط بداخلها (4 فرد محلى الصنع، 9 طلقات نارية، أدوات التصنيع".
 
ولأجل تحقيق الردع العام، طارد رجال الشرطة الهاربين من الأحكام ونجحوا فى تنفيذ 454280 حكما قضائيا بينها 1858 حكم جناية و167612حكم حبس و227618 حكم غرامة و57192 حكم مخالفة.
 
 واستهدفت الحملات الأمنية ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، حيث تم ضبط 14 تشكيلا عصابيا ضموا 54 متهما، ارتكبوا 106 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 165 قضية أحداث، وضبط 7788 قضية مرافق عامة وضبط (7) سيارات مُبلغ بسرقتها، فضلًا عن كشف غموض 44 حادثا: "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 68 متهما.
 

الامن العام

سلاح

اسلحة غير مرخصة

حيازة السلاح

حملات امنية

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