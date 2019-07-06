سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 03:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا: ينبغى أن تجد أوروبا مرشحا لرئاسة صندوق النقد

السبت، 06 يوليه 2019 03:28 م
فرنسا: ينبغى أن تجد أوروبا مرشحا لرئاسة صندوق النقد برونو لو مير وزير المالية الفرنسى
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، اليوم السبت، إنه يتعين على وزراء مالية أوروبا ايجاد مرشح محل توافق ليخلف كريستين لاجارد فى رئاسة صندوق النقد الدولي.

 

ورشح زعماء الاتحاد الأوروبى لاجارد الأسبوع الماضى لتحل محل ماريو دراجى فى منصب رئيس البنك المركزى الأوروبى مما أثار تساؤلات عمن سيحل محلها فى صندوق النقد.

 

وقال الوزير الفرنسى على هامش مؤتمر الاقتصاد والأعمال الذى يعقد فى جنوب فرنسا إن وزراء مالية أوروبا سيناقشون الأمر فى اجتماع فى بروكسل يوم الثلاثاء.

 

وصرح للصحفيين "ينبغى أن نتوصل لحل وسط على المستوى الأوروبي.. يحدونى الأمل فى التوافق على أفضل مرشح، أفضل مرشح أوروبى لصندوق النقد الدولي".

 

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن ترشيح محافظ بنك انجلترا مارك كارني، وهو يحمل جوازات سفر كل من بريطانيا وكندا وايرلندا، كمرشح أوروبى قال "إذا كان لدينا مرشح أوروبى على مستوى جيد فقد يكون لدينا مرشح جيد لصندوق النقد".

 

وقال مسؤول فرنسى إن من المقرر أن يناقش لو مير الأمر مع الرئيس ايمانويل ماكرون هذا الأسبوع وإن من المرجح أن يتحدث مع كارنى قبل ذلك.

 

وأضاف المسؤول أن فرنسا تدرك أن الدعم لكارنى يكتسب زخما مضيفا أنه إذا ما قررت فرنسا مساندته فان ذلك سيكون عاجلا وليس آجلا. وعادة ما يكون مدير صندوق النقد الدولى أوروبيا، بينما يكون مدير المؤسسة الدولية الشقيقة البنك الدولى أمريكيا وفى بعض الأوقات، سعت أسواق ناشئة كبيرة لكسر هذا الاحتكار الثنائى والتقدم بمرشحيها.

 

ونظرا لأن رئاسة البنك الدولى ذهبت فى الآونة الأخيرة للأمريكى ديفيد مالباس يقول المسؤول الفرنسى إنه ليس هناك أى سبب يمنع تولى شخصية أوروبية رئاسة صندوق النقد مرة أخرى.

 

 


فرنسا

أخبار فرنسا

أوروبا

رئاسة صندوق النقد الدولى

صندوق النقد الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة