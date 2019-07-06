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غيبوبة سكر وراء مفارقة فنى تكييف الحياة داخل فيلا بالجيزة

السبت، 06 يوليه 2019 02:25 م
غيبوبة سكر وراء مفارقة فنى تكييف الحياة داخل فيلا بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة العثور على جثة فنى تكييف داخل فيلا سكنية، أن سبب الوفاة يعود لإصابة الفنى بغيبوبة سكر، أدت إلى مفارقته الحياة.

وأكدت تحريات رجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل فيلا، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل صيانة أجهزة تكييف، يبلغ من العمر 40 سنة، عقب انتهائه من صيانة أجهزة تكييف خاصة بفيلا، قرر الاسترخاء قليلا، إلا أنه فارق الحياة.

وأكدت تحريات رجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


وفاة عامل

وفاة عامل تكييف

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العثور على جثة

العثور على جثة عامل

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