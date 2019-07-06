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غرق شاب فى نهر النيل بالعياط.. وصديقاه: جرفته المياه ولم نتمكن من إنقاذه

السبت، 06 يوليه 2019 03:22 ص
غرق شاب فى نهر النيل بالعياط.. وصديقاه: جرفته المياه ولم نتمكن من إنقاذه جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قال والد شاب غرق بنهر النيل فى العياط، وإنه لا يشتبه فى الواقعة جنائيا، وأن ابنه تعرض للغرق أثناء استحمامه بصحبة أصدقائه.

وذكر "عمر.م" 15 سنة طالب، و" عمر.ع" 16 سنة طالب، أنهما توجها بصحبة صديقهما الغارق "ج.س" 17 سنة، للاستحمام بنهر النيل بقرية الرقة، إلا أن صديقهما جرفته المياه، ولم يتمكنا من إنقاذه، بتعرض للغرق.

وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثة المتوفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد ياسر يوسف مأمور مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، بقرية الرقة.

وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن الغريق يدعى "ج.س.ع" 17 سنة، أثناء استحمامه بنهر النيل، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، تعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة، وتبين من خلال تحريات المقدم أحمد صبحى، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، عدم وجود شبهة جنائية.

وتمكن رجال الإنقاذ النهرى، من انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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