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غدا.. جنايات طنطا تنظر محاكمة 3 متهمين بينهم سيدتان بتهمة الاتجار بالبشر

السبت، 06 يوليه 2019 02:31 م
غدا.. جنايات طنطا تنظر محاكمة 3 متهمين بينهم سيدتان بتهمة الاتجار بالبشر محكمه -ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى غدا الأحد، برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وسعيد عيسي حسن عيسي، وأمانة سر المحمدي الباجوري محاكمة عصابة الاتجار بالبشر بعد تكوينهم جماعة إجرامية منظمة خصصت أغراضها فى أعمال الاتجار بالبشر فى التسول، مستخدمين "طفل رضيع" حديث العهد والولادة  يدعى"م.ط.م" 10 شهور، فى أعمال  التسول عن طريق استجداء المارة والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك.
 
كان المستشار خالد الإتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين بينهم سيدتان وهم "ممدوح.ع.ا" 48 سنة، و"حنان .ف.ع" ربة منزل، و"سعدية.م.غ" 65 سنة بائعة مناديل لمحكمة الجنايات باستئناف طنطا فى القضية رقم 13348لسنة 2019جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 356 لسنة 2019 كلي جنوب بنها بتهمة الاتجار فى البشر.
 

محكمه جنايات طنطا

تسول

اتجار فى البشر

بنها

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