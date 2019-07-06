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عودة المياه مرة أخرى لمساكن كفر طهرمس والمشابك بعد إنتهاء أعمال الإصلاح

السبت، 06 يوليه 2019 02:18 م
عودة المياه مرة أخرى لمساكن كفر طهرمس والمشابك بعد إنتهاء أعمال الإصلاح إصلاح المواسير
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت شركة مياه الجيزة من تحويلة الخط 300مم بشارع ترعة عبد العال بحى بولاق الدكرور، وتم فتح المياه مرة أخرى فى باقى تحويله الـ 500مم و1000مم

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قامت بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم ضمن أعمال تحويل المرافق التى تجرى لنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة عبدالعال 1 بحى بولاق الدكرور مما أدى إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات بدأت أمس استمرت حتى صباح اليوم بشارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته و منطقة المشابك " .

 
 
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كفر طهرمس

قطع المياه

شارع ترعة عبد العال

انقطاع المياه فى الجيزه

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