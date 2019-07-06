سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 10:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

عن طريق سماع صوت البكتيريا.. اختبار ثورى يشخص الالتهابات فى غضون 30 ثانية

السبت، 06 يوليه 2019 08:00 م
عن طريق سماع صوت البكتيريا.. اختبار ثورى يشخص الالتهابات فى غضون 30 ثانية اختبار جديد للكشف عن البكتيريا
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال العلماء إنهم بصدد تطوير أداة ثورية يمكنها "الاستماع إلى تواصل البكتيريا" يمكن أن تحد من مقاومة المضادات الحيوية.
 
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الاختبار ، الذي لا يزال قيد التطوير ، يمكن استخدامه لتشخيص كل شيء من عدوى المسالك البولية إلى التهابات الرئة لدى مرضى التليف الكيسي.
 
ويعمل عن طريق ترجمة المحادثات التي تملكها البكتيريا قبل أن تستعمر وتهاجم ، وهو عندما تصبح مهددة للحياة، ويحذر الباحثون من أن الأمر قد يستغرق أيامًا لإجراء الاختبارات القياسية، مثل المسحة من الجزء الخلفي من الحلق ، لإنتاج نتيجة وتؤدي إلى تشخيص.
 
تشخيص البكتيريا
تشخيص البكتيريا
 
هذا يقود الأطباء إلى وصف المضادات الحيوية في وقت مبكر ، مما يؤجج مقاومة الأدوية التي وصفت بأنها واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية، وقالت الدكتورة "فاطمة الزهراء الاتكتشي" إن التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الاختبار قادرة على التقاط أصوات البكتيريا وإجراء تشخيص في غضون 30 ثانية.
 
وتأمل أن يسمح ذلك للأطباء بوصف أدوية محددة على الفور ، مما يقلل من استخدام العلاجات الشاملة أو التخمين.
 
وأضافت الطبيبة مؤسس "PreDiagnose" الذي يطور الاختبار ، لـ MailOnline: "أعتقد أن الإختبار سيكون ثوريًا في التشخيص الجرثومي".
 

تشخيص الجراثيم

بكتيريا

مضادات حيوية

عدوى المسالك البولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة