عاطل يسقط فى كمين المباحث قبل ترويجه 1.5 كيس حشيش بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط "خالد. س" عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كيس ونصف من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.