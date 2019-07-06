طهران : الكونجرس الأمريكى يسعى لمنع إنتاج "العملة الرقمية " فى إيران

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صرح سعيد زرندي ، مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني ، بأن الكونجرس الأمريكي، يسعى لمنع إنتاج العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" في إيران.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المسؤول الإيراني قوله ، إن هذه العملة تعتبر أداة لتفادي الحظر المالي على الأفراد والدول، فضلا عن إمكانية تنفيذ عمليات "تبييض أموال " عبرها - وذلك في إشارة إلى أن استخدامها يعد سلاحا ذي حدين.

وأضاف أن ( طهران ) لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن إنتاج "بيتكوين"، مؤكدا ضرورة الإسراع في حسم هذه المسألة ، حتى لا تتحول لأنشطة سرية.

وأشار إلى أن عددا من الوزارات في إيران تعمل إلى جانب البنك المركزي لحسم موضوع إنتاج "العملة الرقمية " في إيران.