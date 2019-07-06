سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 01:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

طالب طب المنوفية يفوز بالطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية

السبت، 06 يوليه 2019 01:43 م
طالب طب المنوفية يفوز بالطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية الطالب المثالى
المنوفية – محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
 
 
 
 
فاز الطالب أحمد جاد كلية الطب جامعة المنوفية بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر فى مسابقه الطالب المثالى والتى أقيمت بمعهد إعداد القادة بحلوان ضمن فعاليات أفواج الجامعات المصرية خلال الإجازة الصيفية.
 
 
شارك وفد جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وإدارة إعداد القادة.
 
 
وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة إلى أن عدد الجامعات المشاركة في الفوج الأول 23جامعة مصرية، بإجمالي 299 طالبا وطالبة، وعضو هيئة تدريس وإشراف، وتهدف هذه الأفواج إلى اكتساب الطلاب العديد من المهارات المختلفة، وفتح قنوات حوار بين الطلاب والشخصيات العامة للاستفادة من خبراتهم المختلفة.
 
 
 
 

الطالب المثالى

كلية الطب

معهد اعداد القادة

حلوان

افواج الجامعات المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة