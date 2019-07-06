طالب طب المنوفية يفوز بالطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية

المنوفية – محمود شاكر

فاز الطالب أحمد جاد كلية الطب جامعة المنوفية بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر فى مسابقه الطالب المثالى والتى أقيمت بمعهد إعداد القادة بحلوان ضمن فعاليات أفواج الجامعات المصرية خلال الإجازة الصيفية.

شارك وفد جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وإدارة إعداد القادة.

وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة إلى أن عدد الجامعات المشاركة في الفوج الأول 23جامعة مصرية، بإجمالي 299 طالبا وطالبة، وعضو هيئة تدريس وإشراف، وتهدف هذه الأفواج إلى اكتساب الطلاب العديد من المهارات المختلفة، وفتح قنوات حوار بين الطلاب والشخصيات العامة للاستفادة من خبراتهم المختلفة.