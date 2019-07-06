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ضبط 40 قطعة سلاح فى حملات أمنية خلال يوم واحد بأسيوط

السبت، 06 يوليه 2019 01:20 م
ضبط 40 قطعة سلاح فى حملات أمنية خلال يوم واحد بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية وأطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالاشتراك مع ضباط الأمن العام 40 قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.

 

وكانت مديرية أمن أسيوط قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزى وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 40 قطعة سلاح متنوعة من بينها 9 بنادق آلية وباقى الأسلحة تنوعت ما بين خرطوش، ومسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

 


حوادث اسيوط

ضبط اسلحة غير مرخصة

الحملات الأمنية

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