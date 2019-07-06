ضبط 3400 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز تلا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بالمنوفية أنه تم شن حملة تفتيشية بنطاق المركز بالتنسيق مع مديرية التموين أسفرت عن تحرير محضر رقم 1124 لسنة 2019 جنح أمن دولة ضد المواطن (ع- أ) أمين عهدة الجمعية التعاونية للبترول بناحية سماليج لقيامة بتهريب 3400 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء دون إشراف التموين عليها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المذكور.

من جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية باستمرار المتابعة الدورية وشن حملات تفتيشية مفاجئة على جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالمحافظة للتأكد من التزامها بالأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أنه قد سبق ووجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات المركزية بالديوان العام على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى على الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035) ورصدها والتعامل الفوري معها.