ضبط 3 أطنان معسل مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالساحل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من 3 أطنان معسل مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالساحل، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت إدارة مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط المسئول عن مصنع معسل "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل ، لحيازته كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (1,800 طن عسل أسود- 1,09 طن تبغ خام- 600 كيلو معسل) ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.