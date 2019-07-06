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ضبط 3 أطنان معسل مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالساحل

السبت، 06 يوليه 2019 02:05 م
ضبط 3 أطنان معسل مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالساحل معسل-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من 3 أطنان معسل مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالساحل، وحرر محضر بالواقعة.
 
ونجحت إدارة مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط المسئول عن مصنع معسل "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل ، لحيازته كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (1,800 طن عسل أسود- 1,09 طن تبغ خام- 600 كيلو معسل) ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.    
 
وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مباحث التموين

مصنع معسل

مواد مجهولة المصدر

الساحل

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