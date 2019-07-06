ضبط 187 ألف لتر مواد بترولية قبل تهريبها للسوق السواء فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية، ونجحت فى ضبط6290 قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط 66 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 698 إسطوانة بوتاجاز.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 29 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 187205 لترات، فضلاً عن ضبط 6195 قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات بلغت 703,327 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط " 316" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "86,511 " طن، و " 110" قضايا بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت " 042, 14" طن.