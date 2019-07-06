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ضبط 11 طن مكرونة مختلطة بمياه المجارى والصرف الصحى داخل بدروم بسوهاج

السبت، 06 يوليه 2019 09:11 م
ضبط 11 طن مكرونة مختلطة بمياه المجارى والصرف الصحى داخل بدروم بسوهاج المضبوطات
سوهاج محمود مقبول

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وجه مكتب إدارة مراقبة الأغذية بطما شمال المحافظة، بإشراف الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ورئاسة الدكتور سلامة الرشيدى مدير إدارة مراقبة الأغذية حملة مكبرة، بالاشتراك مع مجلس مدينة طما استهدفت أماكن تداول وتخزين وبيع المواد الغذائية بمدينة طما، وذلك للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة لجمهور المستهلكين وضبط المغشوش والغير صالح منها ومدى مطابقة هذه الأماكن للاشتراطات الصحية من عدمه.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1100 لفة مكرونة بكل لفة 10 كليو جرام بإجمالي 11 طن مختلطة بمياة المجارى والصرف الصحى بأحد المخازن، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة بعد سحب العينات اللازمة منها لإرسالها للمعامل.

وأستكملت الحملة أعمالها بضبط 250 كيلو مفتله و100 كيلو فنكوشو100 كيلو مكرونة و75 كيلو بهاراتو 50 كيلو ألوان صناعية وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير 3 محاضر ضبط بها وتم التوصية بغلق 3 مخازن، لعدم وجود ترخيص ووجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وخطر داهم، و تم تحرير 12 محضر شهادة صحية ومحضر نظافة .

 

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطه إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.

 

 

مكرونة مختلطه بمياه المجارى (1)

مكرونة مختلطة بمياه المجارى 

 

مكرونة مختلطه بمياه المجارى (2)
مكرونة مختلطة بمياه المجارى 

 

مكرونة مختلطه بمياه المجارى (3)
مكرونة مختلطة بمياه المجارى 

 

 


سوهاج

اخبار سوهاج

مراقبة الأغذية بطما

مديرية الصحة بسوهاج

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