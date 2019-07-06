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ضبط وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابى بكركوك شمالى العراق

السبت، 06 يوليه 2019 06:29 م
ضبط وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابى بكركوك شمالى العراق عناصر من داعش
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم،السبت، ضبط وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة كركوك شمالي العراق.

 

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) - أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، عثرت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك على وكرين للإرهابيين، وجهاز هاتف محمول، فضلا عن قوائم وأرقام هواتف، وتم التعامل مع المواد المضبوطة".

 

من جهه أخرى.. أكد قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى أن "قاطع عمليات المحافظة ينعم بالأمان.. وهناك تنسيق كبير مع الحشد الشعبي وقيادات العمليات المجاورة".

 

وأشار إلى استمرار عمليات التفتيش عن الخلايا النائمة في الصحراء ، مضيفاً أن "التعاون مع المواطنين مستمر.. ونسعى لإنهاء ملف النازحين في الفترة المقبلة".

 


العراق

داعش

الارهاب

كركوك

تفتيش

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