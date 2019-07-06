ضبط موظف اختلس 212 ألف جنيه من شركة مساهمة مصرية بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مندوب مبيعات بشركة مساهمة مصرية بالإسماعيلية لإختلاسه مبلغ 212 ألف جنيه من أموال الشركة.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغاً من (مدير إقليمى بإحدى شركات الصناعات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية "شركة مساهمة مصرية") ضد (مندوب مبيعات بذات الشركة فرع الإسماعيلية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بإختلاس مبلغ مالى قدره (212 ألف جنيه) قيمة المبالغ المحصلة بمعرفته من عملاء الشركة بمدينة العريش، خلال الفترة من شهر إبريل حتى شهر يونية لعام 2019، وعدم توريد تلك المبالغ للشركة وإختلاسها لنفسه دون وجه حق.

وأسفرت التحريات صحة البلاغ وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة لجرد أعمال المتهم والتى إنتهت أعمالها بإختلاسه للمبلغ لنفسه دون وجه حق وبإستدعاء المتهم ومواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.