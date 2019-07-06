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صور.. وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديري المدارس الثانوية لبحث إستعدادات إمتحان الدور الثاني

السبت، 06 يوليه 2019 04:42 م
صور.. وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديري المدارس الثانوية لبحث إستعدادات إمتحان الدور الثاني الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعا مع مديري المدارس الثانوية بالأقصر  اليوم السبت الموافق بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي والفرصة الالزامية للصف الأول الثانوي.

 

وبدأ الشناوي عايد الاجتماع، بشرح الهدف من تطبيق النظام التعليمي الجديد والجهود التي بذلتها الدولة في الوقت القصير لتطبيقه مشيرا إلى أن هدف الدولة هو تحسين مهارات الطلاب وتغيير نظام التقويم ورفع جودة ومستوى التعليم الحكومي، وطالب من مديري المدارس الالتزام بالدور الإيجابي لمدير المدرسة  داخل المؤسسة التعليمية ،  موجها  بضرورة عمل دفتر زيارات غير مقسم لمواد دراسية وإعداد قاعدة بيانات بالمعلمين بكل مدرسة ثانوية على شيت اكسل موضحا به الاسم رباعيا – الرقم القومي – كود المعلم – تاريخ التعين – تاريخ استلام العمل بالمدرسة – التخصص- المادة القائم بتدريسها – الصف الدراسي الذى يقوم بتدريسه ، و ضرورة حصر ميزانية المدرسة من عدد فصول وعدد طلاب  وموقف العجز والزيادة .

 

كما شدد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بالكتاب الدورى رقم 686 والخاص بالإجراءات التي يجب اتباعها بخصوص شكاوى الطلاب من الامتحان الإلكتروني وكذلك الالتزام بالقرار الوزاري رقم 131 والخاص بالتظلم من نتائج الامتحانات الورقية .

 

وطالب عايد بإرسال تقرير أسبوعي بإعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي لإدارة التعليم الثانوي بالمديرية، يأتى ذلك فى ضوء تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بضبط وتنظيم الاداء داخل المؤسسات التعليمية .

 

 


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