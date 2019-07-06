صور محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع تربية ماعز البور بقرية الراشدة بالداخلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ بزيارة لمشروع تربية ماعز البور في قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة والذي يضم أجيال من أصناف البور المتميزة.

و أشاد الزملوط بالمشروع الذي يعتمد علي أعلاف مصنعة من مخلفات النخيل في تغذية سلالات الماعز والتي يصل سعر بعضها إلي ٢٠ ألف جنيه ومتوسط إنتاج اللحوم إلي ١٠٠ كجم للرأس الواحدة.

ووجه الزملوط بتعميم تربية هذه السلالات المتميزة علي مستوي المحافظة نظرا لإنتاجها المميز والتوسع في فكرة إنتاج الاعلاف من مخلفات النخيل لتعظيم الاستفادة منها.

فيما أعلن المهندس منصور إبراهيم سيد رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادى الجديد أنه جرت مناقشة البدء الفوري في تنفيذ الصنبور الموفر للمياه بالمصالح الحكومية والمنازل بعد حصر الوحدات المحلية للأعداد المطلوبة علي أن يتم تركيبه مجانا للمواطنين.

أضاف منصور إنه سيتم دراسة متوسط استهلاك الفدان من المياه وتحديد الأصناف التى يتم زراعتها حسب طبيعة كل أرض وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بترشيد المياه لمزارعى الوادى الجديد.

أكد مدير القطاع إنه يجري تنفيذ حملة مكبرة للتوعية بالأهمية القصوى للمياه و ضرورة ترشيد استخدامها و تحقيق اقصى استفادة منها وأساليب و طرق الترشيد والتحول لأساليب الري الحديث مشيرا إلي أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وجه بتحديد مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالمساحة المحددة لزراعة البرسيم الحجازي المفرط في استهلاك المياه وفرض غرامات علي المخالفين أسوة بمخالفات زراعة الأرز.