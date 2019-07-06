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صور.. محافظة الأقصر تشكل لجنة للمرور علي مخرات السيول

السبت، 06 يوليه 2019 01:43 م
صور.. محافظة الأقصر تشكل لجنة للمرور علي مخرات السيول مخرات السيول
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن محسن الشامي مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث، عن تشكيل لجنة للمرور علي مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم السيول وفصل الشتاء والحد من مخاطرها، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتضم اللجنة أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعي والزراعة والطب البيطرى.

 

وأضاف محسن الشامى – في بيان صحفي - أن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منها المرور مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها وإزالة المعوقات بها وتنظيف الترع والمصارف من الحشائش، وكذلك مدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة.

 

وأكد مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث، أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة، حيث تم تطهير مخرات أسنا وهى الشغب والحلة والدبابية وأبو سعيد الهنادى، كما تم تبطين مخر سيل الكلابية، وفى مركز الطود تم التأكد من تطهير مخرات نجع مكى والحسينات والعشر وبربخ ووادى عنان والندافين، وفى مركز أرمنت تم تطهير مخرات حاجر أبو دغار والرزيقات والمحاميد، وفى مركز القرنة تم تطهير مخرات القرنة والملاحة وحاجر الضبعية، وفى مركز الزينية والذى يضم مدينتى الزينية وطيبة الجديدة تم إنشاء 5 سدود و5 بحيرات جديدة العام الماضى لحجز وتخزين المياه.

محافظة الأقصر تشكل لجنة للمرور علي مخرات السيول للتأكد من تطهيرها وتنظيفها لخدمة المواطنين (1)
 
 
 
محافظة الأقصر تشكل لجنة للمرور علي مخرات السيول للتأكد من تطهيرها وتنظيفها لخدمة المواطنين (2)
 
 
 
محافظة الأقصر تشكل لجنة للمرور علي مخرات السيول للتأكد من تطهيرها وتنظيفها لخدمة المواطنين (3)
 
 
 
محافظة الأقصر تشكل لجنة للمرور علي مخرات السيول للتأكد من تطهيرها وتنظيفها لخدمة المواطنين (4)

 


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