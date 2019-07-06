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صور.. رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم

السبت، 06 يوليه 2019 03:06 م
صور.. رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم جولة رئيس مدينة الزينية على القافلة الطبية
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية شمالى الأقصر، اليوم السبت، أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بجاد الكريم التى تنظمها مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، والتى تعمل على مدار يومان لخدمة الأهالى وعلاجهم بالمجان فى تخصصات العظام والاسنان والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والجلدية والأنف والأذن وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للحالات.

وأوضح عبد المحسن ربيع – فى بيان صحفى – أن الحملة تأتى فى إطار توجيهات المستشار ألهم محافظ الأقصر لمتابعة أعمال القوافل الطبية على مستوى الوحدات الصحية بمركز ومدينة الزينية، حيث يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين، وجاء ذلك فى إطار إستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ورافق رئيس المدينة خلال جولته لمتابعة القافلة، كل من يوسف جلال نائب رئيس المركز، ويوسف احمد رئيس قرية المدامود بحرى، والدكتور على أبو زيد مدير الإدارة الصحية بالزينية، والدكتورة فريال عبد العزيز نائب مدير الإدارة الصحية بالزينية.

رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم الصحية (1)
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية 
 
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم الصحية (2)
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية 

 

رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم الصحية (3)
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية 

 

رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم الصحية (4)
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية 

 

رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم الصحية (5)
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية 

 

رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم الصحية (6)
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية 

 

رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم الصحية (7)
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية 

 

رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية من وزارة الصحة بوحدة جاد الكريم الصحية (8)
رئيس مدينة الزينية يتفقد أعمال القافلة الطبية 

 


الاقصر

مدينة الزينية

وزارة الصحة

قافلة طبية بالاقصر

علاج اهالى الزينية بالمجان

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