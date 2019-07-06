صور .. رؤساء مدن المنوفية يتابعون تطبيق التعريفة الجديدة للركوب من داخل المواقف

أجرى رؤساء مدن محافظة المنوفية المختلفة جولات تفقدية متواصلة من أجل التأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بالمواقف المختلفة بكل مركز ومدينة من المحافظة، للحفاظ على الجميع وعدم استغلال الفرص لبعض معدومى الضمير فى رفع التعريفة بأشكال مبالغ فيها .

حيث أجرى رجب النقيدي رئيس مركز ومدينة منوف يرافقه رئيس وحدة المرور بمتابعة سير العمل بمواقف مدينة منوف وأوصى جميع سائقي الاجرة بالالتزام التام بالتعريفة المقررة من المحافظة وأنه سوف يتخذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين، مشددا على مسئولى الموقف بالمتابعة وإعداد تقرير يومي بحالة المواقف.

كما أجرى خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا، ونائبى رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الوحدات المحلية جولة مكبرة لمتابعة العمل بكافة المواقف سواء بالمدينة والوحدات القروية و كذا مستودعات الغاز ومحطات الوقود والتأكد من انتظام العمل والالتزام بالتعريفة المقررة والتواجد وسط المواطنين والعمل على تلبية طلباتهم والتواجد الميدانى من الصباح والمساء بتواجد جميع مفتشى التموين بكل قرية مع رؤساء الوحدات المحلية، مشددا على ضروة التواجد من الجميع والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات، كما تابع إسلام مبارك نائب رئيس المركز والمدينة وضع استيكر على كافة السيارات بكل المواقف والاستماع للمواطنين والتأكد عليهم بعدم دفع أى زيادات.

كما تابع محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور يرافقة مدير ادارة المرور بالمركز اجراءات العمل بالتعريفة الجديدة والتشديد على ضرورة الالتزام بها، وأنه فى حالة المخالفة يتم التعامل الفورى حتى لا يكون هناك اى مشكلات بين المواطنين .

من جانبه أجرى الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة مجدى رياض نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، وسالم الجندى نائب رئيس المدينة لشئون القرى جولات تفقدية على مواقف المدينة للوقوف على تطبيق التعريفة الجديدة من أجل الوصول إلى أعلى درجة من الالتزام .

من ناحية أخرى، ترأس اللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم حملة مكبرة لرفع المخلفات المختلفة،بحضور بسيوني عيد بسيوني نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس تحسين البيئة بالمركز وسكرتيرة الوحدة .

وأوضح عبدالعال أنه تم عمل حملة مجمعة لرفع تجمعات القمامة من الوحدة المحلية بشنوان وذلك بمشاركة 6 سيارات ولودر الوحدة وتم رفع 24 طن قمامة الى المدفن الصحي بكفر داود .

وأكد عبدالعال أن الحملات مستمرة ومتواصلة بجميع القرى والوحدات المحلية من أجل الوص إلى أفضل شكل ممكن بالقرى والحدات المحلية ومن أجر خلق حالة من الارتياح بين المواطنين .