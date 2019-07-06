صور.. حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمحلة عقب زيارة محافظ الغربية

الغربية – مصطفى عادل

شن حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء خالد فوزي رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة، لرفع تراكمات القمامة.

يأتي ذلك عقب زيارة محافظ الغربية السريعة لمدينة المحلة، والتي تفقد فيها مجمع مواقف المحلة الملاصق للمقلب القديم للقمامة، وموقف الزراعة.

وشدد المحافظ على سرعة رفع القمامة من الشوارع ونقلها لمصنع تدوير القمامة، بطريق الجابرية.

وعلى الفور تم إعداد حملة مكبرة من حي ثان المحلة، بمشاركة سيارات جهاز النظافة والجراج المركزي بمجلس المدينة.

وأسفرت الحملة عن كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بجوار مجمع مواقف المحلة، وعدد من المناطق التابعة لحي ثان المحلة، ونقلها لمصنع تدوير القمامة.











