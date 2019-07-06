صور.. حملة تشجير ونظافة وورش عمل فنية بمدينة العياط

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية فى الحملة المكبرة التى نفذها مجلس مدينة العياط بمحافظة الجيزة لإزالة التعديات بالمدينة والقيام بعمل حملة نظافة بها.

ودعمت وزارة البيئة الحملة بـ 300 شجرة للتشجير فى نطاق مركز مدينة العياط تزامنا مع الحملة إضافة إلى توزيع مجموعة من التيشرتات للشباب المشارك وعدد من الهدايا العينية والمطبوعات.

كما سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية على مدار الستة أشهر القادمة بمدينة العياط من خلال إدارة التوعية الجماهيرية بالوزارة متمثلة فى ندوات تثقيفية وورش عمل فنية، وذلك فى إطار خطة الوزارة فى العمل على رفع الوعى البيئى لدى كافة فئات المجتمع للعمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة.